UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные облигации уже купили 2 тысячи граждан и предприятий Украины, - НБУ

Фото: НБУ обнародовал статистику по военным облигациям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 21 марта более 2 тысяч граждан и представителей украинского бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ на сумму почти 4 млрд грн и 742 тысячи долларов. Таким образом они поддержали финансовую устойчивость Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, после российского вторжения Министерство финансов Украины провело семь аукционов по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет привлечено более 20 млрд грн и почти 12 млн долларов. Соответствующие аукционы проводятся еженедельно.

Самый большой портфель военных ОВГЗ сегодня сконцентрирован среди банков-первичных дилеров. В то же время запустился и вторичный рынок для распространения облигаций среди всех желающих.

В целом после запуска вторичного рынка военных ОВГЗ объем торгов превысил 6 млрд грн. Сделки заключаются как на внебиржевом, так и на биржевом рынках.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины