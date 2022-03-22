Военные облигации уже купили 2 тысячи граждан и предприятий Украины, - НБУ

По состоянию на 21 марта более 2 тысяч граждан и представителей украинского бизнеса стали владельцами военных ОВГЗ на сумму почти 4 млрд грн и 742 тысячи долларов. Таким образом они поддержали финансовую устойчивость Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, после российского вторжения Министерство финансов Украины провело семь аукционов по продаже военных облигаций, благодаря которым в государственный бюджет привлечено более 20 млрд грн и почти 12 млн долларов. Соответствующие аукционы проводятся еженедельно.

Самый большой портфель военных ОВГЗ сегодня сконцентрирован среди банков-первичных дилеров. В то же время запустился и вторичный рынок для распространения облигаций среди всех желающих.

В целом после запуска вторичного рынка военных ОВГЗ объем торгов превысил 6 млрд грн. Сделки заключаются как на внебиржевом, так и на биржевом рынках.