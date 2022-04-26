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Военные корабли НАТО прибыли в Финляндию для совместных учений

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Хельсинки, Вторник 26 апреля 2022 04:11
Военные корабли НАТО прибыли в Финляндию для совместных учений LVNS Virsaitis (Фото: twitter.com/nato_marcom)
Автор: Константин Широкун

Три военных корабля НАТО прибыли в финский порт Турку в понедельник для учений с военно-морскими силами Финляндии, поскольку Хельсинки рассматривает возможность присоединения к североатлантическому альянсу на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, а также эстонский ENS Sakala и голландский HNLMS Schiedam будут проводить совместные учения с двумя минными тральщиками из прибрежного флота Финляндии. Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на противоминной деятельности.

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