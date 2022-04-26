Военные корабли НАТО прибыли в Финляндию для совместных учений

Три военных корабля НАТО прибыли в финский порт Турку в понедельник для учений с военно-морскими силами Финляндии, поскольку Хельсинки рассматривает возможность присоединения к североатлантическому альянсу на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, а также эстонский ENS Sakala и голландский HNLMS Schiedam будут проводить совместные учения с двумя минными тральщиками из прибрежного флота Финляндии. Двухдневные учения, которые должны начаться 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в силах реагирования НАТО в 2022 году и сосредоточатся на противоминной деятельности.