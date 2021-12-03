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Военные, факелы и панк-рок: в Германии провели Меркель с должности канцлера

Автор: Анна Полисученко

В Германии провели Ангелу Меркель с должности канцлера. Сегодня в Берлине прошла праздничная церемония в ее честь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Действо состоялось при свете факелов - такой традицией чествуют высших должностных лиц, уходящих в отставку. Этот традиционный военный церемониальный акт под названием "Der Große Zapfenstreich", совершаемый в Германии для чествования уходящих в отставку высших должностных лиц государства, а также генералов армии, считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Федеративной Республики могут отдать гражданскому лицу.

Музыку для церемонии Меркель выбирала лично. По заявкам уходящего в отставку федерального канцлера военные музыканты отрепетировали христианский гимн "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя"), композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") легендарной немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и шлягер 1970-х "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") от матери немецкого панк-рока Нины Хаген.

Ранее мы писали, о том, чего ждать Украине от нового правительства Германии.

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ГерманияАнгела Меркель