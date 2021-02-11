UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Военные на Донбассе не стреляют по гражданским и адекватно отвечают снайперам, - Зеленский

Автор: Роман Тверденко

Украинские военные знают, когда следует стрелять в ответ на обстрелы со стороны боевиков. И не нуждаются в постоянных командах от президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Донбасс. Брифинг транслировал телеканал "Украина 24".

Популярные новости
Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций 10 февраля 2021
Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА 11 февраля 2021
Под Горловкой российский снайпер убил бойца ВСУ 11 февраля 2021
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату 11 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
В рейтинге партий изменения: партия Порошенко вышла на первое место 11 февраля 2021
В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД 10 февраля 2021
Снова Московский. Суд в Киеве отменил переименование проспекта Бандеры 11 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021

Он также подчеркнул, что военные стреляют исключительно в ответ на обстрелы снайперов и не занимаются обстрелами мирных жителей, о чем рассказывают российские СМИ.

"Наши ребята прекрасно знают, если идет снайперское уничтожения наших военных, они знают, что они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают не нарушая режима прекращения огня, не стреляя, как пишут российские сми, что стреляют по гражданским. Это все не правда", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что стреляя в ответ, военные действуют по приказу касательно подобных ситуаций и не получают каждый раз отдельные распоряжения от него.

Сегодня сообщалось, что в четверг, 11 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 10 февраля, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс
Читайте также
Россия назвала Германию и Францию "соучастниками преступлений" против Донбасса
Зеленский о перемирии на Донбассе: нам не просто его соблюдать
Прогноз погоды