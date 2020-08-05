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Военную администрацию в Северодонецке возглавил действующий сотрудник СБУ

Северодонецк, Среда 05 августа 2020 18:24
Военную администрацию в Северодонецке возглавил действующий сотрудник СБУ
Фото: Александр Стрюк и Сергей Гайдай (ukrinform.ua)
Автор: Максим Зайченко

Глава ОГА заявил о политических недоразумениях в Северодонецке

Руководителем военно-гражданской администрации в Северодонецке стал действующий сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк. Его представил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс служба Луганской облгосдаминистрации.

Стрюк заявил о надеждах на эффективное сотрудничество с руководителями структурных отделов и коммунальных служб. В свою очередь, Гайдай заявил, что в горсовете сейчас кризис из-за политических недоразумений.

"Александр Стрюк - действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис", - отметил глава Луганской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своими указами создал военно-гражданские администрации в Северодонецке и Лисичанске.

До этого, в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом ликвидировал шесть ВГА в Донецкой области и две - в Луганской области.

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