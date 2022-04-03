На военной базе НАТО в Румынии собрано рекордное количество войск, - Wall Street Journal

База НАТО на берегу Черного моря ранее являлась перевалочным пунктом для переброски войск НАТО в Афганистан. Но война в Украине заставила альянс увеличить румынский контингент до 3000 военнослужащих. Также тут сконцентрированы сотни автомобилей и другая военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Вновь прибывшие войска входят в состав четырех боевых групп, которые НАТО недавно развернуло в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Суммарно на восточных границах североатлантического альянса собрано 40 000 военных, значительные воздушные и морские силы.