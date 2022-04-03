ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На военной базе НАТО в Румынии собрано рекордное количество войск, - Wall Street Journal

Новина українською →
Бухарест, Воскресенье 03 апреля 2022 03:00
На военной базе НАТО в Румынии собрано рекордное количество войск, - Wall Street Journal База НАТО в Румынии (Фото: facebook.com/usnato)
Автор: Константин Широкун

База НАТО на берегу Черного моря ранее являлась перевалочным пунктом для переброски войск НАТО в Афганистан. Но война в Украине заставила альянс увеличить румынский контингент до 3000 военнослужащих. Также тут сконцентрированы сотни автомобилей и другая военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Вновь прибывшие войска входят в состав четырех боевых групп, которые НАТО недавно развернуло в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Суммарно на восточных границах североатлантического альянса собрано 40 000 военных, значительные воздушные и морские силы.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой