На военной базе НАТО в Румынии собрано рекордное количество войск, - Wall Street Journal
База НАТО на берегу Черного моря ранее являлась перевалочным пунктом для переброски войск НАТО в Афганистан. Но война в Украине заставила альянс увеличить румынский контингент до 3000 военнослужащих. Также тут сконцентрированы сотни автомобилей и другая военная техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Вновь прибывшие войска входят в состав четырех боевых групп, которые НАТО недавно развернуло в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Суммарно на восточных границах североатлантического альянса собрано 40 000 военных, значительные воздушные и морские силы.
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