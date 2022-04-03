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На військовій базі НАТО в Румунії зібрано рекордну кількість військ, - Wall Street Journal

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Бухарест, Неділя 03 квітня 2022 03:00
На військовій базі НАТО в Румунії зібрано рекордну кількість військ, - Wall Street Journal База НАТО в Румунії (Фото: facebook.com/usnato)
Автор: Константин Широкун

База НАТО на березі Чорного моря раніше була перевалочним пунктом для перекидання військ НАТО в Афганістан. Але війна в Україні змусила альянс збільшити Румунський контингент до 3000 військовослужбовців. Також тут сконцентровані сотні автомобілів та інша військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Новоприбулі війська входять до складу чотирьох бойових груп, які НАТО нещодавно розвернуло в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині. Сумарно на східних кордонах північноатлантичного альянсу зібрано 40 000 військових, значні повітряні та морські сили.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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