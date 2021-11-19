На військовій базі в Канаді стався вибух, є постраждалі
Фото: вибух стався на військовій базі "Комокс" в Канаді (ctv.ca)
На базі "Комокс" збройних сил Канади на острові Ванкувер (провінція Британська Колумбія) стався вибух. Десть людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV.
За його даними, медична допомога була надана десяти постраждалим, чотирьох доставили в лікарню, в тому числі одного - на вертольоті.
Раніше повідомлялося про двох постраждалих.
За попередніми даними, в нежитловій будівлі казарми, де зараз проводяться ремонтні роботи, прогримів вибух побутового газу. Сталося часткове обвалення споруди.
Раніше на півдні Румунії стався вибух на військовому заводі. Чотири людини загинули і четверо отримали поранення.