Військовослужбовця ЗСУ за держзраду засудили на 14 років ув’язнення
Військовослужбовця Збройних сил України засудили за державну зраду на 14 років. Зазначається, що у 2014 році чоловік зрадив ЗСУ та 25 лютого повернувся в Україну з армією окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Визнали винним у державній зраді та дезертирстві колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Судом призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років.
Колишній український військовослужбовець у 2014 році зрадив присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступив на службу до ЗС РФ. Через вісім років - 25 лютого 2022 року повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в місто Нова Каховка Херсонської області.
Зокрема, його та ще двох колишніх українських військових було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ.
У судовому розгляді щодо другого колишнього військовослужбовця ЗСУ сторони перейшли до дебатів. Судовий розгляд щодо третього ще не призначено.
Раніше ми повідомляли, що у Маріупольському районі поліцейський перейшов на бік окупантів. Йому оголосили підозру.
Також ми писали, що Нацгвардійця підозрюють у держзраді. Він надавав окупантам дані про військові частини.
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