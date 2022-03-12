Как военнообязанным украинцам получить разрешение на пересечение границы для перевозки помощи
Военнообязанные украинцы могут получить разрешение на пересечение границы, чтобы перевозить гуманитарную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Он отметил, что с начала войны Львов стал хабом, который принимает помощь от дружественных стран и направляет ее далее – вынужденным переселенцам и армии. Больше всего помощи приходит из Польши, Германии, Франции, Англии, Испании и Италии.
Военнообязанные мужчины могут помочь в доставке гуманитарных грузов в Украину. И есть да пути, как это сделать быстро и законно с соответствующим разрешением.
Первый способ
Зарегистрироваться в системе "Путь" – внести данные о водителе и транспортном средстве. В течение 4 минут информацию о водителе получат на каждом пункте пропуска, где можно перевозить гуманитарную помочь.
Второй способ
Обратиться за разрешением к главе Государственной пограничной службы. Для этого нужно отправить письмо с подписью главы Львовской ОДА на электронную почту руководителя Госпогранслужбы по адресу: [email protected] Ответ обычно приходит в течение суток.
Также Козицкий уточнил, что военнообязанные мужчины, которые попадают под исключение, обозначенные Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизация", могут пересекать границу для перевозки гуманитарной помощи без отдельных разрешений.
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