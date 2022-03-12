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Як військовозобов'язаним українцям отримати дозвіл на перетин кордону для перевезення допомоги

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Субота 12 березня 2022 14:19
Як військовозобов'язаним українцям отримати дозвіл на перетин кордону для перевезення допомоги Фото: як водіям отримати дозвіл на перевезення гуманітарки (facebook_com_DPSUkraine)
Автор: Анна Шиканова

Військовозобов'язані українці можуть отримати дозвіл на перетин кордону, щоб перевозити гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Він зазначив, що з початку війни Львів став хабом, який приймає допомогу від дружніх країн і направляє її далі – вимушеним переселенцям і армії. Найбільше допомоги приходить з Польщі, Німеччини, Франції, Англії, Іспанії та Італії.

Військовозобов'язані чоловіки можуть допомогти в доставці гуманітарних вантажів в Україну. І є так шляхи, як це зробити швидко і законно з відповідним дозволом.

Перший спосіб

Зареєструватися в системі "шлях" - внести дані про водія і транспортний засіб. Протягом 4 хвилин інформацію про водія отримають на кожному пункті пропуску, де можна перевозити гуманітарну допомогу.

Другий спосіб

Звернутися за дозволом до голови Державної прикордонної служби. Для цього потрібно надіслати листа з підписом голови Львівської ОДА на електронну пошту керівника Держприкордонслужби за адресою: [email protected] відповідь зазвичай приходить протягом доби.

Також Козицький уточнив, що військовозобов'язані чоловіки, які потрапляють під виключення, позначені Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізація", можуть перетинати кордон для перевезення гуманітарної допомоги без окремих дозволів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати тим, хто планує виїхати за кордон.

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