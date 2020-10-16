Военного атташе США вызвали в Минобороны России

Фото: Давид Манеро (navy mil)

В Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве Давид Манеро. Его вызвали из-за заявлений о российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии", - говорится в заявлении.

Россия считает эти утверждения лживыми, которые "подталкивают украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе".

Напомним, Польша считает, что политика санкций против России должна продолжаться до деоккупации Крыма.

Ранее во время заседания Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе - это война не только на территории Украины, это война в Европе.