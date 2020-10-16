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Військового аташе США викликали у Міноборони Росії

Москва, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:03
Військового аташе США викликали у Міноборони Росії
Фото: Давид Манеро (navy mil)
Автор: Анастасия Рокитна

В Головне управління міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Російської Федерації був запрошений аташе з питань оборони при посольстві США в Москві Давид Манеро. Його викликали через заяви про російську агресію в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

"Представнику Збройних сил США була доведена позиція Міноборони Росії у зв'язку із заявою військового аташе США в Києві полковника Бріттані Стюарт про спільні дії збройних сил США і України по протидії "російської агресії", - йдеться в заяві.

Росія вважає ці твердження неправдивими, які "підштовхують українську сторону до силового вирішення внутрішнього конфлікту на Донбасі".

Нагадаємо, Польща вважає, що політика санкцій проти Росії повинна тривати до деокупації Криму.

Раніше під час засідання Генасамблеї ООН Зеленський заявив, що окупація Криму і російська військова агресія на Донбасі - це війна не тільки на території України, це війна в Європі.

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