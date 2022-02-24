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Военное положение в Украине: как будут работать медицинские учреждения

Автор: Каролина Гайдук

В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут работать медицинские учреждения во время военного положения. В ведомстве отметили, что медицинскую помощь будут оказывать всем нуждающимся.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

На данный момоент в Украине приостановлены плановые госпитализации и операции в отдельное распоряжение.

В Минздраве подчеркнули, что в медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

Кроме того, все больницы снабжены автономными источниками питания.

"Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, обеспечивающие бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи", - заверили в ведомстве.

Отметим, что в Украине учреждения здравоохранения продолжают работать в обычном режиме и оказывать медицинскую помощь украинцам. Система здравоохранения готова к любым событиям чрезвычайного характера.

Напомним, 23 февраля на заседании СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

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Министерство здравоохранения Украины