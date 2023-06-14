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"Воєнний злочин Росії". Європарламент засудив підрив Каховської ГЕС

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Середа 14 червня 2023 22:29
"Воєнний злочин Росії". Європарламент засудив підрив Каховської ГЕС Фото: Європарламент засудив підрив росіянами Каховської ГЕС (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Депутати Європейського парламенту засудили підрив окупантами дамби Каховської ГЕС та назвали це воєнним злочином Росії, який матиме наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європарламенту.

"Депутати Європарламенту засудили руйнування української дамби в Новій Каховці, останній воєнний злочин, скоєний Росією, який має понести наслідки", - йдеться в заяві.

Депутати також закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України.

Також на засіданні політики окреслили свої очікування від саміту ЄС 29-30 червня у світлі останніх подій в Україні та прогресу в укладенні Міграційного пакту ЄС.

Як зазначається, ще одним ключовим очікуванням членів Європарламенту від майбутньої зустрічі глав держав та урядів ЄС є погодження спільної позиції щодо оновленого Міграційного пакту ЄС, який має сприяти кращому поводженню із біженцями та зміцнити зовнішні кордони Євросоюзу.

Серед інших тем, що розглядатимуться під час саміту ЄС, - "зелена" та цифрова трансформація європейської економіки, ухвалення поправок до багаторічного бюджету ЄС та необхідність реформування промислового потенціалу Європи.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Найгірша ситуація спостерігається саме в Херсонській області, а особливо на тимчасово окупованій території. Ворог відмовляє в допомозі цивільним й загалом ускладнює евакуацію обстрілами.

Наразі в Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

До того ж у Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

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