Воєнний стан знову продовжать: перелік обмежень та заборон

Обмеження та заборони воєнного стану

Як передбачає українське законодавство, на час дії воєнного стану, який запроваджується по всій Україні або на окремих її територіях, можуть вводитися певні заборони та обмежуватися певні конституційні права громадян.

Раніше РБК-Україна розповідало, які права українців не можуть бути обмежені під час дії воєнного стану.

Тож, під час дії воєнного стану в Україні можуть запроваджуватися:

охорона та особливий режим роботи об'єктів критичної інфраструктури;

трудова повинність;

відчуження майна (з видачею відповідних документів);

комендантська година;

обмеження свободи пересування;

перевірка документів, огляд речей, автомобілів та житла;

заборона на мітинги та інші масові заходи;

заборона антиукраїнських політичних партій та організацій;

цензура у ЗМІ;

заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання без дозволу військового комісара;

евакуація з районів бойових дій;

інші заходи, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права.

Крім того, під час дії воєнного стану не можна змінювати Конституцію України, припиняти повноваження президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, суддів, прокурорів, а також проводити вибори.

Скільки ще буде діяти воєнний стан

Наразі воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року, але, як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, президент планує продовжити дію воєнного стану ще на 90 днів.

Якщо ж це відбудеться, тоді воєнний стан буде діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року. Водночас його дія може бути знову подовжена.