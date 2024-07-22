Воєнний стан знову продовжать: перелік обмежень та заборон

Найближчими днями, як очікується, президент України Володимир Зеленський запропонує парламенту знову продовжити дію воєнного стану.
РБК-Україна розповідає, які обмеження та заборони діють під час війни, та на який термін продовжать воєнний стан в Україні.
Як передбачає українське законодавство, на час дії воєнного стану, який запроваджується по всій Україні або на окремих її територіях, можуть вводитися певні заборони та обмежуватися певні конституційні права громадян.
Раніше РБК-Україна розповідало, які права українців не можуть бути обмежені під час дії воєнного стану.
Тож, під час дії воєнного стану в Україні можуть запроваджуватися:
Крім того, під час дії воєнного стану не можна змінювати Конституцію України, припиняти повноваження президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, суддів, прокурорів, а також проводити вибори.
Наразі воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року, але, як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, президент планує продовжити дію воєнного стану ще на 90 днів.
Якщо ж це відбудеться, тоді воєнний стан буде діяти щонайменше до 9 листопада 2024 року. Водночас його дія може бути знову подовжена.
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало, чи можуть під час війни забирати в українців автомобілі на військові потреби.
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