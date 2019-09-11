Военная прокуратура открыла производство по взрывам боеприпасов в Калиновке

Фото: задымление склада в Калиновке (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла производство по факту халатного отношения к военной службе из-за пожара и взрывов боеприпасов в Калиновке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке", - говорится в сообщении.

Также было начато уголовное производство по ч. 3. ст. 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение к военной службе"). Сейчас военные прокуроры проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия с привлечением специалистов и опрос свидетелей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября около 11:30 на складах Минобороны в Калиновке произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Кроме того, в 15:15 спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате взрывов на территории военных складов вблизи Калиновки в Винницкой области.