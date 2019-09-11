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Військова прокуратура відкрила провадження щодо вибухів боєприпасів у Калинівці

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 21:07
Військова прокуратура відкрила провадження щодо вибухів боєприпасів у Калинівці
Фото: задимлення складу в Калинівці (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військова прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби через пожежі і вибухів боєприпасів у Калинівці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомляється, військова прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з-за пожежі і детонації боєприпасів на військовій базі в Калинівці", - йдеться в повідомленні.

Також було розпочато кримінальне провадження за ч. 3. ст. 425 Кримінального кодексу України ("Недбале ставлення до військової служби"). Зараз військові прокурори проводять невідкладні слідчі дії, огляд місця події із залученням фахівців та опитування свідків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня близько 11:30 на складах Міноборони у Калинівці сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

Крім того, о 15:15 рятувальники ліквідували пожежу, що виник в результаті вибухів на території військових складів поблизу Калинівки Вінницької області.

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