Военная поддержка и санкции против РФ: Австралия объявила о новой помощи Украине

Таким образом, объем предоставляемой Киеву военной помощи составит 91 млн австралийских долларов (более 67 млн долларов). Пакет помощи предусматривает выделение материальных средств из запасов Сил обороны Австралии.

Также Канберра выделит 30 млн австралийских долларов (около 22 млн долларов) на гуманитарную помощь гражданскому населению Украины, прежде всего женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам, сообщает МИД страны. Общий объем выделенной Украине гуманитарной помощи составит 65 млн австралийских долларов (около 48 млн долларов).

Канберра отмечает, что новые санкции ограничат возможности России по производству алюминия - критически важного экспорта для страны. Утверждается, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии.

В общей сложности Канберра ввела 476 антироссийских санкций: против 443 физлиц и 33 организаций. Ограничения введены в отношении президента Владимира Путина, ЦБ, РФПИ, вооруженных сил РФ, политических и военных деятелей и против других россиян.