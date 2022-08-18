Военная хунта Мьянмы намерена импортировать нефтепродукты из России

Страна Юго-Восточной Азии поддерживает дружеские отношения с Россией. Обе страны находятся под санкциями со стороны западных стран - Мьянма за военный переворот, в результате которого было свергнуто избранное правительство в прошлом году, и Россия за ее вторжение в Украину.

Россия ищет новых покупателей для своих энергоресурсов в регионе, так как ее крупнейший экспортный пункт, Европа, в конце этого года поэтапно введет эмбарго на российскую нефть.

"Мы получили разрешение на импорт бензина из России", - заявил военный представитель Зо Мин Тун на пресс-конференции, добавив, что предпочтение отдается "низкой стоимости".

По сообщениям СМИ, партии мазута должны начать поступать с сентября.

Зо Мин Тун сказал, что глава хунты Мин Аун Хлайн обсуждал нефть и газ во время поездки в Россию в прошлом месяце. Мьянма теперь импортирует свое топливо через Сингапур.

Военные создали комитет по закупкам российской нефти, который возглавил близкий союзник Мин Аунг Хлаинг, чтобы контролировать закупку, импорт и транспортировку топлива по разумным ценам в зависимости от потребностей Мьянмы.

Помимо беспорядков, Мьянма сильно пострадала от высоких цен на топливо и отключения электроэнергии, что побудило ее военное руководство обратиться к импорту мазута, который можно использовать на электростанциях.

Цены на бензин выросли примерно на 350% после переворота в феврале прошлого года примерно до 1 доллара за литр. По сообщениям СМИ, на прошлой неделе заправочные станции закрылись в различных частях страны из-за нехватки топлива. Россия также является крупным поставщиком оружия для вооруженных сил Мьянмы.