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Военная деблокада Мариуполя пока невозможна. Командиры это понимают, - Зеленский

Фото: военная деблокада Мариуполя пока невозможна (РБК Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к деблокады Мариуполя. Отметил, что в ближайшее время ее не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Мы имеем право на военное разблокирование наших городов. И надеемся, что сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. К военному разблокированию сегодня мы не готовы. И кстати, ребята, которые сегодня защищают "Азовсталь", именно командиры - это понимают", - сказал Зеленский.

Наряду с этим Президент сказал, что все территории, куда сейчас прорвались оккупанты, будут возвращены в Украину в ближайшее время.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский