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Военкоматы в России начали звать женщин на службу по контракту

Новина українською →
Россия, Воскресенье 19 июня 2022 10:32
Военкоматы в России начали звать женщин на службу по контракту Фото: военкоматы в России начали звать женщин на службу по контракту (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России на военную службу по контракту предлагают поступить и женщинам. При этом они не должны находиться в запасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт администрации Северодвинска.

Кроме того, еще есть требования к кандидатам по возрасту - он должен быть от 18 до 40 лет (новый контракт до 50 лет).

"На службу по контракту могут поступить: военнослужащие, которые проходят службу по призыву и получившие высшее или среднее профессиональное образование; военнослужащие, которые проходят службу по призыву не менее трех месяцев; граждане, пребывающие в запасе; мужчины, которые не находятся в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование; женщины, которые не находятся в запасе; иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, которые законно находятся на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также желающим предлагают "высокие зарплаты", которые якобы стартуют от 200 тысяч рублей.

Напомним, недавно мы писали, что Россия может повысить призывной возраст с 40 до 49 лет через дефицит живой силы.

Также стало известно, что из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах России могут объявить всеобщую мобилизацию.

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