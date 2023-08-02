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Воєнком на Закарпатті отримав підозру. Він змушував солдатів будувати йому будинок

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Закарпатська область, Середа 02 серпня 2023 17:31
Воєнком на Закарпатті отримав підозру. Він змушував солдатів будувати йому будинок Фото: ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. Правоохоронці оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті, які народився та навчався на території РФ, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток.

"З початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці під час обшуків виявили атрибутику Росії та СРСР

У ДБР повідомили, що 1 серпня 2023 року на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті фігуранта була проведена низка обшуків. На будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству.

"Також під час обшуків було вилучено 3,5 тисячі доларів, атрибутику Російської Федерації (монети, документи про здобуття освіти у РФ), одяг з емблемами СРСР та Росії, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка", - пояснили у ДБР.

Фото: Обшуки та оголошення підозри (dbr.gov.ua)

Начальнику одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні проводять масову перевірку військкоматів після того, як у начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова виявили дороге майно в Іспанії, а також люксові автомобілі.

Він намагався втекти від правоохоронців, але його вдалося затримати. Борисову вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас начальника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка затримали, оскільки він причетний до побиття підлеглого.

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Ужгород Закарпатська область ДБР
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