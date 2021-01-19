На водоемах дежурит почти 2 тысячи спасателей. МВД напоминает правила ныряния

Министерство внутренних дел сообщает, что сегодня на водоемах страны дежурит почти 2 тысячи спасателей. Также задействованы 375 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram.

В ведомстве также напомнили правила безопасного ныряния в прорубь:

погружаться (купаться) следует в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медицинских работников;

перед купанием необходимо разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног;

погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

Также правоохранители призывают не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода.

"При входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте: не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма; если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь", - подчеркивают в МВД.

После купания (погружения) рекомендуется растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду, а также выпить горячего чая или узвара.

Напомним, в Украине холодная погода продолжается, снег идет в Киевской, Львовской, Сумской, Полтавской и Харьковской, в центральных, Сумской областях. Температура воздуха колеблется от -5 до -23.