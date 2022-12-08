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Водіїв Дніпра закликали якнайшвидше прибрати свої автівки з вулиць: в чому причина

Фото: водіїв Дніпра закликали якнайшвидше прибрати свої автівки з вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Водіїв у Дніпрі закликають якнайшвидше залишити вулиці та прибрати свої автівки. Це потрібно для того, аби не перешкоджати роботі спецтехніки, яка ліквідовує наслідки негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

"Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради звертається до автовласників з проханням сьогодні якнайшвидше залишити автошляхи міста, аби не заважати руху спецтехніки, що ліквідовує наслідки негоди", - йдеться в повідомленні.

Також в мерії закликали завтра, 9 грудня без нагальної потреби не виїжджати у місто на власному авто, а користуватися громадським транспортом.

"Це допоможе швидше впоратися з ожеледдю та повернутися до звичного життя!" - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі через слизьку дорогу стався колапс на дорогах.

Внаслідок негоди у місті сталися масові ДТП, ожеледь також спричинила затори та збій у роботі громадського транспорту.

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