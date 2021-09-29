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Водители с 1 октября должны ездить с включенными фарами: нарушителям грозят штрафы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине с 1 октября по 1 мая водители автомобилей должны ездить с включенными фарами вне населенных пунктов. Нарушителям грозят штрафы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"Вниманию водителей! С 1 октября - не забывайте о ближнем свете фар", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, в Украине с 1 октября по 1 мая на дорогах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия - ближний свет фар. "Это сделает ваш автомобиль заметным на дороге при любой погоде и существенно уменьшит риск попасть в ДТП", - уточнили правоохранители.

Включение ближнего света в период с 1 октября по 1 мая на автомобилях вне населенных пунктов предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306.

За нарушение этого требования водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен (ч. 2 статьи 122 КУоАП).

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