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Води в охолоджувачі Запорізької АЕС достатньо для безпеки станції, - глава "Енергоатому"

Фото: Петро Котін, голова "Енергоатому" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вода у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції не перебуває на критичному рівні. Нині цього достатньо для безпеки ЗАЕС.

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна.

"Рівень води не критичний. І якщо він рухатиметься, то він не дійде до такого рівня, щоб стати критичним", - розповів Котін.

За його словами, після підриву Каховської ГЕС росіянами навколо ставка-охолоджувача з'явилася велика кількість водойм, звідки можна перекачувати воду. Також для охолодження ЗАЕС можна використовувати ґрунтову воду, яка піднімається через свердловини.

"Тієї води, яка є, вона поки що йде, але буде рівень, на якому вона зупиниться. І цієї води все одно вистачатиме для того, щоб забезпечити безпеку (станції - ред.), але не роботу енергоблоків. Усі енергоблоки потрібно зупинити повністю", - додав Котін.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, на початку червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього частина населених пунктів Херсонської області затопила, а Дніпро було сильно забруднено уламками зруйнованих будинків, олією і не тільки.

Росіяни звинувачували українських військових у нібито ракетному ударі. Але, як зазначали фахівці-інженери, до таких руйнувань міг спричинити лише внутрішній підрив Каховської ГЕС.

Внаслідок інциденту загинув щонайменше 21 мирний житель.

Також після цього рівень води у Каховському водосховищі та, зокрема, ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився.

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