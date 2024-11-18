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У водах Португалії збільшилася активність російських судів, включаючи корабель-шпигун

Понеділок 18 листопада 2024 14:25
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У водах Португалії збільшилася активність російських судів, включаючи корабель-шпигун Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

У водах Португалії зафіксовано збільшення активності російських кораблів, включно з судном, що спеціалізується на електронному шпигунстві.

Про це заявив начальник штабу ВМС Португалії адмірал Енріке Гувейя-е-Мело, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"У наших водах спостерігається транзит суден з Російської Федерації, дедалі інтенсивніший транзит, з півночі на південь і з півдня на північ", - він.

За його словами, за короткий період через португальські води пройшли три військові кораблі (два фрегати і корвет), два кораблі-заправники, три науково-дослідні судна і одне судно, що займається електронним шпигунством.

Адмірал підкреслив, що ВМС Португалії активно реагують на це зростання активності, щоб запобігти можливим загрозам.

"Наша реакція на це - стежити за ними, контролювати їх, тримати їх під постійним тиском завдяки нашій постійній присутності", - заявив він.

"Тіньовий флот" Росії

Росія створила "тіньовий флот" танкерів та інших суден для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій, введених через війну в Україні. Ці судна належать офшорним компаніям, часто змінюють прапори і відключають транспондери, щоб приховати маршрути і одержувачів.

Схема дозволяє Кремлю продовжувати експорт енергоресурсів, забезпечуючи доходи, які можуть використовуватися для фінансування війни.

Великобританія нещодавно запровадила найбільший пакет санкцій проти російського "тіньового флоту". Водночас Німеччина офіційно заборонила своїм терміналам приймати російський скраплений природний газ (ЗПГ), повідомляє Financial Times.

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