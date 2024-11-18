У водах Португалії збільшилася активність російських судів, включаючи корабель-шпигун

У водах Португалії зафіксовано збільшення активності російських кораблів, включно з судном, що спеціалізується на електронному шпигунстві.

Про це заявив начальник штабу ВМС Португалії адмірал Енріке Гувейя-е-Мело, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"У наших водах спостерігається транзит суден з Російської Федерації, дедалі інтенсивніший транзит, з півночі на південь і з півдня на північ", - він.

За його словами, за короткий період через португальські води пройшли три військові кораблі (два фрегати і корвет), два кораблі-заправники, три науково-дослідні судна і одне судно, що займається електронним шпигунством.

Адмірал підкреслив, що ВМС Португалії активно реагують на це зростання активності, щоб запобігти можливим загрозам.

"Наша реакція на це - стежити за ними, контролювати їх, тримати їх під постійним тиском завдяки нашій постійній присутності", - заявив він.