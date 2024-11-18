В водах Португалии увеличилась активность российских судов, включая корабль-шпион
В водах Португалии зафиксировано увеличение активности российских кораблей, включая судно, специализирующееся на электронном шпионаже.
Об этом заявил начальник штаба ВМС Португалии адмирал Энрике Гувейя-э-Мело, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"В наших водах наблюдается транзит судов из Российской Федерации, все более интенсивный транзит, с севера на юг и с юга на север", - он.
По его словам, за короткий период через португальские воды прошли три военных корабля (два фрегата и корвет), два корабля-заправщика, три научно-исследовательских судна и одно судно, занимающееся электронным шпионажем.
Адмирал подчеркнул, что ВМС Португалии активно реагируют на этот рост активности, чтобы предотвратить возможные угрозы.
"Наша реакция на это - следить за ними, контролировать их, держать их под постоянным давлением благодаря нашему постоянному присутствию", - заявил он.
"Теневой флот" России
Россия создала "теневой флот" танкеров и других судов для перевозки нефти в обход международных санкций, введенных из-за войны в Украине. Эти суда принадлежат оффшорным компаниям, часто меняют флаги и отключают транспондеры, чтобы скрыть маршруты и получателей.
Схема позволяет Кремлю продолжать экспорт энергоресурсов, обеспечивая доходы, которые могут использоваться для финансирования войны.
Великобритания недавно ввела крупнейший пакет санкций против российского "теневого флота". Одновременно Германия официально запретила своим терминалам принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщает Financial Times.
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