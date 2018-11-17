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В водах Канады произошла утечка нефти

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 09:10
В водах Канады произошла утечка нефти
Фото: плавучая станция компании Husky Energy (twitter.com/MicroSorb)

250 кубометров нефти разлилось во время попыток возобновить добычу

Вблизи канадского побережья Ньюфаундленд из-за проблемы с подводным нефтепроводом произошла утечка 250 кубометров нефти в Атлантический океан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канадский Совет по вопросам оффшорной добычи.

Компания Husky Energy сообщила, что во время попыток возобновить добычу, ее плавучая установка для хранения и отгрузки нефти зафиксировала падение давления в подводном трубопроводе. Предварительные подсчеты указывают, что в окружающую среду попало около 250 кубометров нефти

В настоящее время остается неизвестной причина разлива, а также в пресс-релизе отмечают, что во время инцидента никто не пострадал.

"Все скважины находятся в безопасности, а добыча временно приостановлена, пока Husky расследует причины пролива", - сообщили в Совете по вопросам оффшорного добычи.

Также они добавили, что условия на море не дают возможности безопасно начать "надводный процесс реагирования на разлив".

Напомним, в Средиземном море из-за столкновения двух судов произошел разлив нефти. В морской префектуре города Тулон сообщили, что полоса загрязнения шириной 300 метров и длиной менее одного километра "почти стабильная".

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