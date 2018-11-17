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У водах Канади стався витік нафти

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 09:10
У водах Канади стався витік нафти
Фото: плавуча станція компанії Husky Energy (twitter.com/MicroSorb)

250 кубометрів нафти розлилось під час спроб відновити видобуток

Поблизу канадського узбережжя Ньюфаундленд від через проблеми з підводним нафтопроводом стався витік 250 кубометрів нафти до Атлантичного океану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадську Раду з питань офшорного видобутку.

Компанія Husky Energy повідомила, що під час спроб відновити видобуток, її плавуча установка зберігання й відвантаження нафти зафіксувала падіння тиску у підводному трубопроводі. Попередні підрахунки вказують, що до навколишнього середовища потрапило близько 250 кубометрів нафти

В даний час залишається невідомим причина, а також у прес-релізі наголошують, що тпід час інциденту ніхто не постраждав..

"Усі свердловини перебувають у безпеці, а видобуток тимчасово припинено, поки Husky розслідує причини проливу", - повідомили в Раді з питань офшорного видобутку.

Також вони додали, що умови на морі не дають змоги безпечно розпочати "надводний процес реагування на розлив".

Нагадаємо, у Середземному морі через зіткнення двох суден стався розлив нафти. У морській префектурі міста Тулон повідомили, що смуга забруднення шириною 300 метрів і довжиною менше одного кілометра "майже стабільна".

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