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Vodafone запустил сразу пять новых тарифов для контракта

НовостиНовости компаний    04.06.2018 - 15:16

Vodafone запустил сразу пять новых тарифов для контракта

Контрактным клиентам Vodafone Украина теперь доступен широкий выбор тарифов, которые сохраняют преимущества контрактного подключения – возможность пользоваться услугами в кредит и высокая степень защиты счета.

Оператор предложил контрактным клиентам сразу две линейки тарифов – Vodafone Red и Vodafone Ultra. Линейка Vodafone Red в дополнение к уже доступному Vodafone Red L включает три новых тарифа стоимостью от 100 до 350 грн. Все тарифы включают 4G интернет – от 7 ГБ до безлимита, звонки и сообщения на украинские и зарубежные номера.

Для клиентов, которые привыкли активно пользоваться услугами связи, подойдет один из тарифов линейки Vodafone ULTRA – в дополнение к большим пакетам услуг клиенты тарифов ULTRA получают неограниченный кредитный лимит и персональное обслуживания.

Узнать подробнее о тарифах можно на сайте Vodafone
.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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