Vodafone запустив відразу п’ять нових тарифів для контракту

Контрактним клієнтам Vodafone Україна відтепер доступний широкий вибір тарифів, які зберігають переваги контрактного підключення – можливість користуватися послугами в кредит і високий ступінь захисту рахунку.

Оператор запропонував контрактним клієнтам відразу дві лінійки тарифів – Vodafone Red і Vodafone Ultra. Лінійка Vodafone Red у додаток до вже доступного Vodafone Red L включає три нових тарифи вартістю від 100 до 350 грн. Всі тарифи включають 4G інтернет – від 7 ГБ до безліміту, дзвінки та повідомлення на українські та зарубіжні номери.

Для клієнтів, які звикли активно користуватися послугами зв'язку, підійде один з тарифів лінійки Vodafone ULTRA – на додаток до великих пакетів послуг клієнти тарифів ULTRA отримують необмежений кредитний ліміт і персональне обслуговування.



Дізнатись докладніше про тарифи можна на сайті Vodafone

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