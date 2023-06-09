Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня

Ситуація із затопленнями

Рівень Каховського водосховища знизився ще на метр

За даними "Укргідроенерго", на ранок рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м.

Так, за добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр, а від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метра.

Під водою знаходиться більша частина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.

Херсонська область

Як повідомив у новому відеозверненні глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, станом на 8 ранку рівень затоплення правобережної Херсонщини складає 5, 38 метрів, а Херсона - 5,35 метра. Проте рівень води поступово починає зменшуватися.

"Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини", - сказав Прокудін.

Тим часом в ДСНС зазначають, що наразі в Херсоні ситуація з прибуттям води стабілізувалася, але вода підіймається нижче по руслу річки Інгулець.

"Ми в Херсоні зараз спостерігаємо десь навіть невелике зниження води. Тобто стабілізується ситуація з прибуттям води...Разом з цим залишається дуже велика кількість населених пунктів, які вже підтоплені, й нижче по руслу річки Інгулець відбувається зараз підняття рівня води", - розповів директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.

Він додав, що згідно з прогнозами, у створі Херсона буде спостерігатися тенденція до зниження води з короткочасним підвищенням на 1-5 см.

Представник ДСНС стверджує, що наразі підтоплені 46 населених пунктів.

"Якщо брати загальну картину по Херсонській області, то десь 600 кілометрів квадратних наразі підтоплено, з них десь 30% - це правий берег і близько 70% - це лівий берег Дніпра", - сказав Вітовецький.

Миколаївська область

Тим часом рівень води в акваторії Миколаєва продовжує знижуватись. Зокрема, після підриву Каховської ГЕС на 09:00 він становить 100 сантиметрів.

"За 2 години ще мінус 3 см. Загальна цифра наразі +100 см", - повідомив вранці мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що рівень води в річці Інгулець не підіймався вже 2 години.

"Маємо перші 2 години без зростання рівня води по Інгульцю. Відповідно і по всій області без зростання води", - написав Кім у своєму Телеграм-каналі.

Евакуація

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на ранок число евакуйованих становить 2352 людини. Також здійснюється і порятунок тварин, їх евакуйовано близько 550.

Своєю чергою правоохоронці надають дещо більші цифри щодо кількості евакуйованих.

За їх даними, наразі евакуйовано 2374 осіб, з яких 1765 - з мікрорайону Корабел у Херсоні.

У поліції закликають громадян, які перебувають у зоні затоплення, евакуюватися.

Волонтерів просять утриматися від відвідування Херсона

Це пов'язано з постійними російськими обстрілами та погіршенням ситуації у Херсоні.

"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", - повідомили в Херсонській ОВА.

Ситуація на ЗАЕС

В "Енергоатомі" інформують, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний.

"Наразі рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС - 16,66 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться в повідомленні компанії.

Варто зазначити, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Росіяни зізналися у підриві Каховської ГЕС

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

"Там не они (українська сторона, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - розповідає російський військовий.

Окупант описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Про водну катастрофу та рятувальні операції дізнайтеся детальніше в репортажі РБК-Україна "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС".

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