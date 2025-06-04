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VODA UA стала водним партнером футбольного клубу "Рух"

Львів, Середа 04 червня 2025 11:55
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VODA UA стала водним партнером футбольного клубу "Рух" Фото: бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Рух" (voda.ua)
Автор: Юлія Бойко

Бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Рух" (Львів). Співпраця передбачає партнерство як із головною командою, так і з Академією ФК "Рух", де VODA UA буде титульним партнером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на VODA UA.

"Для нас це не просто партнерство, а синергія цінностей. Ми віримо в силу спорту, інновацій та молоді. Саме тому співпраця з "Рухом" - логічний крок у розвитку нашої місії підтримувати українські спортивні ініціативи, які формують здорове, прогресивне майбутнє", - зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Як зазначається, футбольний клуб "Рух" радий розпочати співпрацю з новим водним партнером VODA UA.

"Це сучасний інноваційний бренд на українському ринку, який вже співпрацює з великою кількістю перспективних спортивних проєктів. І ми впевнені, що разом зможемо розвивати український футбол та спорт", - наголосив спортивний директор ФК "Рух" Володимир Лапіцький.

У клубі підкреслили, що обидва бренди - молоді, креативні й орієнтовані на розвиток, що дозволяє розраховувати на довгострокову та результативну співпрацю.

ФК "Рух" (Львів)

"Рух" (Львів) - український футбольний клуб, що представляє місто Львів із сезону 2020/21 в Прем'єр-лізі.

Срібний призер першої ліги 2019/2020. Срібний призер другої ліги 2016/2017. Чемпіон та срібний призер першості України серед аматорів. Чотириразовий чемпіон Прем'єр-ліги Львівської області.

Як повідомлялось, у квітні "Карпати" впевнено перемогли "Рух" у львівському дербі в рамках української Прем'єр-ліги. Це був останній матч команд перед анонсованим об'єднанням клубів.

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