VODA UA стала водним партнером футбольного клубу "Рух"

Бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Рух" (Львів). Співпраця передбачає партнерство як із головною командою, так і з Академією ФК "Рух", де VODA UA буде титульним партнером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на VODA UA .

"Для нас це не просто партнерство, а синергія цінностей. Ми віримо в силу спорту, інновацій та молоді. Саме тому співпраця з "Рухом" - логічний крок у розвитку нашої місії підтримувати українські спортивні ініціативи, які формують здорове, прогресивне майбутнє", - зазначила СЕО VODA UA Катерина Садовая.

Як зазначається, футбольний клуб "Рух" радий розпочати співпрацю з новим водним партнером VODA UA.

"Це сучасний інноваційний бренд на українському ринку, який вже співпрацює з великою кількістю перспективних спортивних проєктів. І ми впевнені, що разом зможемо розвивати український футбол та спорт", - наголосив спортивний директор ФК "Рух" Володимир Лапіцький.

У клубі підкреслили, що обидва бренди - молоді, креативні й орієнтовані на розвиток, що дозволяє розраховувати на довгострокову та результативну співпрацю.