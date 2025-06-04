VODA UA стала водным партнером футбольного клуба "Рух"

Бренд VODA UA стал официальным водным партнером футбольного клуба "Рух" (Львов). Сотрудничество предусматривает партнерство как с главной командой, так и с Академией ФК "Рух", где VODA UA будет титульным партнером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на VODA UA .

"Для нас это не просто партнерство, а синергия ценностей. Мы верим в силу спорта, инноваций и молодежи. Именно поэтому сотрудничество с "Рухом" - логичный шаг в развитии нашей миссии поддерживать украинские спортивные инициативы, которые формируют здоровое, прогрессивное будущее", - отметила СЕО VODA UA Екатерина Садовая.

Как отмечается, футбольный клуб "Рух" рад начать сотрудничество с новым водным партнером VODA UA.

"Это современный инновационный бренд на украинском рынке, который уже сотрудничает с большим количеством перспективных спортивных проектов. И мы уверены, что вместе сможем развивать украинский футбол и спорт", - отметил спортивный директор ФК "Рух" Владимир Лапицкий.

В клубе подчеркнули, что оба бренда - молодые, креативные и ориентированные на развитие, что позволяет рассчитывать на долгосрочное и результативное сотрудничество.