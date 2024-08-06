VODA UA стала партнером ФК "Полісся"
Бренд питної води VODA UA став новим водним партнером футбольного клубу "Полісся".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram ФК "Полісся".
"Представляємо нового водного партнера! VODA UA - справжній український бренд питної води високої якості. Ключова ціль нашого партнерства - підтримка водного балансу колективу ФК "Полісся". Від гравців та гравчинь до болбоїв", - йдеться в повідомленні футбольного клубу.
Зазначається, що підписаний контракт діятиме на період футбольного сезону 2024-2025.
Питна вода VODA UA не підлягає жодному хімічному впливу та не є купажованою, а також має оптимальні рівні мінералізації та рН 7,3.
Нагадаємо, VODA UA активно підтримує різні соціальні та культурні проєкти. Компанія є офіційним партнером футбольного клубу "Шахтар", забезпечуючи гравців та вболівальників якісною водою.
Також раніше компанія стала партнером Федерації хокею України.
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