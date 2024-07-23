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VODA UA стала офіційним партнером Федерації хокею України

Фото: VODA UA стала офіційним партнером Федерації хокею України (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Українська компанія VODA UA стала офіційним партнером Федерації хокею України. Відтепер спортсмени національної збірної отримуватимуть підтримку у забезпеченні необхідною питною водою під час тренувань та змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Директор VODA UA Катерина Садова наголосила, що компанія рада приєднатися до розвитку українського спорту, особливо хокею, який поступово відновлює свої позиції.

"Ми спостерігаємо за поверненням глядачів на трибуни, а національна збірна досягла значного успіху, вигравши олімпійський передкваліфікаційний турнір. Це найбільше досягнення за останні шість-сім років", - сказала Садова.

Вона також висловила надію на видовищність матчів плей-офф чемпіонату України та високу зацікавленість з боку вболівальників.

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко наголосив на важливості співпраці з національним брендом: "Для справжнього українського хокею найприємніше, що нашим партнером став саме український бренд. Якщо вода, то UA. Рідна, справжня, українська".

VODA UA та Федерація хокею України сподіваються зробити значний внесок у розвиток хокею та його популяризацію у країні.

Як повідомлялося, VODA UA є партнером футбольного клубу "Шахтар", а також забезпечує водою відділення дитячої лікарні "Охматдит" та центр реабілітації Superhumans.

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Хокей