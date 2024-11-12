Вода прибуває: у МВА розповіли про ситуацію після руйнування дамби Курахівського водосховища

"Так нам і не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Зв'язувався з колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - заявив він.

За словами очільника МВА, російські війська намагались пошкодити греблю протягом трьох місяців, проте загрози повного витоку води з водосховища немає.

"Можливо, вона частково пошкоджена, якийсь один зі шлюзів. Тому що ворог протягом останніх трьох місяців намагався влучити в дамбу КАБами", - зазначив Падун.

Він також пояснив, що конструкція греблі дозволяє утримувати певний рівень води навіть при пошкодженні.

"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - додав він.

Фото: Deepstate