– Скільки води зараз фактично отримують мешканці Краматорська і як часто її подають?

– Десь на добу отримують близько 3000 кубометрів води на добу. Подають кожного дня, тільки вона з'являється не в усіх районах.

– Як люди забезпечують себе водою, якщо в їхніх домівках її немає або подають лише кілька годин?

– Це залежить від районів і селищ, де люди мешкають. В деяких вона кожен день з'являється, в деяких не з'являється зовсім.

Тому в деякі райони ми привозимо воду, в деяких районах стоять колонки, а в деяких районах зовсім немає через безпекову ситуацію – туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає.

Воду розвозять по районах міста (фото: Краматорський водоканал)

– Воду ви підвозите централізовано. А де ще люди можуть брати воду для пиття та приготування їжі?

– Є свердловини, є колонки, і є покупна вода. Ще донори розвозять, пенсіонерам роздають, малозабезпеченим людям теж роздають.

– Чи вистачає води всім охочим у точках роздачі?

– Ті точки, в які ми завозимо, – там вистачає. А куди не можемо, ясно, що туди не довозимо, і там не знаємо, вистачить чи не вистачить.

Люди збирають заявки, ми кожен раз телефонуємо і кажемо: приїдемо чи не приїдемо. Дивимось за ситуацією, яка вона – безпечна чи небезпечна – і за таким графіком їздимо і виконуємо ці роботи.

– Правильно розумію, що до деяких районів ви не можете дістатися через загрозу атак дронів, які полюють на людей?

– Так, саме так.

– Що найбільше впливає на критичну ситуацію з водою: пошкодження інфраструктури, відсутність електроенергії чи небезпека для людей?

– Все, що ви перелічили, має місце: і безпека, і пошкодження інфраструктури, і відсутність електроенергії, і безпекова ситуація, коли дійсно полюють на людей, на фахівців і на техніку. Це все має сенс.

Ворожі війська постійно полюють на комунальників (фото: Краматорський водоканал)

– Наскільки водопостачання Краматорська залежить від електроенергії? Чи є альтернативні джерела води?

– Є альтернатива, але це дуже малий відсоток. Підземний горизонт – тільки в старій частині міста.

Там, де райони вище знаходяться – це відмітка майже більше 100 метрів – там немає ні свердловин, ні ручних колонок. Тобто альтернатива може покривати в місті десь 10-15% мешканців міста.

– Як за таких умов працюють школи, лікарні та інші комунальні установи?

– Школи в нас не працюють зовсім, дитячі садки не працюють. Лікарні – виключно в центрі міста деякі працюють, на селищах не працюють.

На деяких комунальних підприємствах теж є свердловини. Деякі підприємства приїжджають своїм транспортом, заправляють – ну, самі вирішують цю проблему.

Проблем у роботі комунальників додає відсутність електропостачання (фото: Краматорський водоканал)

– Коли ситуація з атаками та їхніми наслідками в місті почала настільки погіршуватися?

– Погіршення ситуації почалося десь із травня місяця. Все ставало гарячішим, а десь із серпня – серпень, початок вересня – це вже така критична ситуація.

Знаєте, як принцип, коли жаба в цьому окропі, коли вогонь добавляють і вона звикає – ну, ось такий стан. Зараз ситуація погіршилась за останні майже три-чотири тижні, катастрофічно.

– Як ви організовуєте роботу бригад, коли кожен виїзд може бути небезпечним?

– Так і є. На роботу приходимо, дивимось за активністю цих FPV. Є обладнання, ці детектори, котрі розпізнають, збирається інформація.

Є групи – і військові, і місцеві групи, де публікується, де сьогодні більш активна і вразлива територія. І визначаємо райони, куди можна попасти, а куди не можна.

Також нам донори надали ці електробайки, щоб пересуватись, є захисні жилети, каски. Тобто кожен день ситуація інша, ніж була перед цим.

По кожному дню, по кожній ситуації орієнтуємось, що ми сьогодні робимо, а що не робимо, вирішуємо і працюємо далі.

Бригади використовують електробайки для переміщення (фото: Краматорський водоканал)

– Чи траплялися випадки, коли ремонтні бригади потрапляли під атаки або були змушені припиняти роботу через небезпеку?

– Історій таких, на жаль, багато. Є, коли атакували бригади без сирен, без попередження. Були і пошкодження, і поранення. Ці всі випадки, на жаль, трапляються і траплялись. Їх багатенько.

– Чи є об'єкти, до яких ви знаєте, як дістатися і що потрібно зробити, але через небезпеку не можете потрапити?

– Є такі. Знаємо, що робити, знаємо, як робити, можемо це зробити, але через безпекову ситуацію ми не можемо туди потрапити.

Ремонтні бригади потрапляють під атаки (фото: Краматорський водоканал)

– Що відбувається з такими районами: ви чекаєте на покращення ситуації чи вони вже стають закритими зонами?

– Вже стає закрита зона. Раніше були такі випадки, коли чекали – то на погоду чекали, то поліпшення ситуації чекали. Дійсно, там періодично ми могли попасти: то безпечний район, потім небезпечний.

Зараз такого вже нема. Тобто це закрита вже зона, і туди ми навіть не пробуємо попасти.

– Як працівники реагують на постійну небезпеку? Чи багато хто звільняється або виїжджає з міста?

– Це такий процес, він не зупиняється. Постійно люди звільняються і постійно виїжджають. За останні три місяці звільнилось близько 200 робітників.

Кожного дня – от сьогодні заява була: сторож на підприємстві працював, близько прилетіла ракета, він вранці прийшов і каже: "Все, остання крапка, більше я боюсь ходити на роботу, син приїхав, мене забирає, все" – написав на звільнення.

В таких випадках ти ж не можеш ні застерегти, ніяк не допомогти. Одразу звільняємо людину, і ніяких там "давай завтра чи післязавтра" – прийняв рішення і зразу допомагаємо реалізувати.

Штат персоналу зменшується через небезпеку (фото: Краматорський водоканал)

– Що для вас найважче в цій ситуації: усвідомлювати, що люди залишаються без води, чи відправляти працівників на об'єкти, де їхнє життя під загрозою?

– Це друге, що ви сказали. Тому що без води ми розуміємо, що є варіанти, як ту воду роздобути. А життя воно одне і здоров'я одне – це головне в житті.

І головне зараз – зв'язок з людьми. Коли нема зв'язку – це найгірше, що може бути, коли ти не знаєш, що сталося, яка допомога потрібна і які дії треба приймати. Це головне.

– Як ви особисто переживаєте відповідальність за працівників, яких доводиться відправляти на об'єкти в умовах постійної небезпеки?

– Це стосується не тільки керівників і не тільки мене як керівника – це стосується всіх мешканців, котрі зараз залишаються в місті Краматорськ.

Щодо відповідальності, коли ти відправляєш – розумієте, що більше тут приймається рішення колективне, колегіальне. Коли є в когось інформація, що там буде небезпечно, в такому разі я як керівник не буду давати наказ виконувати це завдання, якщо я знаю, що воно буде небезпечним.

Полювання – це кожен день, і день, і ніч – це, на жаль, в нашому житті зараз щоденна реальність, і всіх стосується.

Комунальники працюють в умовах постійної загрози життю (фото: Краматорський водоканал)

– Чи думали ви самі залишити Краматорськ або звільнитися з посади?

– Якщо б я там не був керівником і сам би працював, ясно, що я б тут і не знаходився.

На підприємстві працюю з 1995 року. Багатьох людей знаю особисто, знаю з різних сторін, і не маю ніякого морального права взяти звільнитись самому, поїхати в безпечне місце, а потім писати есемески: "Як ваші справи, бережіть себе, будьте обережними" і все таке.

Поки на підприємстві не буде наказу повністю призупинити діяльність, евакуювати чи релокувати підприємство, кожному робітнику треба довести до відома, що в такому випадку він буде робити завтра.

Тобто ось так працюємо кожного дня, сподіваємось, що все-таки буде мир, а там далі по ситуації діємо.

Пошкодження на об'єктах Краматорського водоканалу (фото: Краматорський водоканал)

– Яким може бути найгірший сценарій для Краматорська, якщо ситуація з водопостачанням продовжить погіршуватися? Чи може місто повністю залишитися без централізованої води?

– Найгірший сценарій, як у наших сусідніх містах, там Костянтинівка, Дружківка. Вони були в такій же ситуації, коли відсутнє централізоване водопостачання, відсутнє альтернативне водозабезпечення.

Ну, і все одно залишаються люди різних категорій, котрі не можуть або виїхати, або евакуюватись, і продовжують існування.

Ну, це завжди підземна вода, і вода дощова для технічних потреб. Колодязі – ті приватні колодязі в місті є, люди користуються. Ми проходили таку ж ситуацію, тільки безпекова була краще – це у 2014 році місто було там, користувались цими приватними колодязями.

Водоканал продовжує працювати для мешканців, які залишаються в місті (фото: Краматорський водоканал)

– Що б ви хотіли, щоб люди в інших містах України розуміли про ситуацію в Краматорську?

– По-перше, думаю, що в сучасному суспільстві це і не треба нікому знати. Що тут можна сказати? Що головне – це здоров'я, головне – це кожна хвилина життя, якій треба радуватись. Головне – це близькі, рідні.

Люди живуть від дня до дня. Сьогодні ти можеш працювати, спілкуватися з близькими, планувати щось, а завтра все може змінитися.

Ситуація критична. Життя і смерть зараз, на жаль, поруч. Це реалії Краматорська. Ми не знаємо, що буде завтра, та й не думаємо про це, бо маємо сьогодення, а воно дуже важке. Дуже.

І дивитись, реагувати на всі випадки, котрі можуть тебе якось або здоров'ю твоєму небезпеку привести. Тобто постійно думати тверезою головою і зважати на безпекову ситуацію, інформацію.

Мати біля себе всяку інформацію, аптечки, запас води, ліків, заряджений телефон, акумулятор. І не залишатись одному – як би страшно там не було чи небезпечно, чи руки опускаються.

Постійно спілкуватись з рідними, з близькими, з начальниками, з колегами – про це треба говорити завжди.

Ситуація в Краматорську стає критичною (фото: Краматорський водоканал)

– Чи реально стабілізувати ситуацію з водопостачанням Краматорська, чи все залежить від війни та бойових дій?

– Саме так – війна, бойові дії. Безпекова ситуація це вирішує.

Зараз, якби тільки призупинились або зупинились військові дії – в нас все є. Сьогодні в нас все є: фахівці є, обладнання є, ресурс є.

Ми повернемось дуже швидко до нормалізації, до стабільного водопостачання, водовідведення – треба тільки мир.