Внутренний аудит ПриватБанка выявил многомиллионные нарушения службы безопасности банка

Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Внутренний аудит ПриватБанка вскрыл нарушения работы службы безопасности с подрядчиками по охране и другим профильным направлениям.

Об этом РБК-Украина стало известно из аудита, который есть в распоряжении редакции.

Документ датирован 30 сентября и подписан руководителем направления "Внутренний аудит" Вадимом Стеценко.

Согласно документу, внеплановая аудиторская проверка отдельных вопросов закупок услуг, закупкой которых руководит Служба безопасности банка, а также участие сотрудников Службы безопасности в тендерных закупках банка проводилась в период с 21.07.2020 по 30.09.2020 по запросу председателя правления. Проверяемый период - 16.12.2016 - 20.07.2020.

В отчете фактически речь идет о хищении десятков миллионов гривен. Так, договора охраны заключены без проведения тендерных процедур, заключение договоров происходит на основании временного решения, принятого руководством банка еще в 2017 году.

При этом, несмотря на уменьшение количества отделений расходы на охрану увеличивались ежегодно до 30%. В 2020 году на охрану банк потратит 400 млн. грн.

Также аудитом установлено, что суммы, уплаченные банком по договорам с ООО "Явир-2005" (170919-Ф) и ООО "Венбест" (19581-Ф, 19881-Ф и 21112-Ф), выше установленной в договорах стоимости услуг. В документах на согласование оплат отсутствует обоснование почему фактические суммы к оплате превышают стоимость, установленную в договорах. Отсутствие контроля за выполнением условий договоров привела к переплате по указанным договорам на общую сумму 4,5 млн грн.

Таблица. Обобщающие данные по переплатам по счетам и отклонений по договорам патрулирования, которые были заключены с ООО "Явир-2005" и ООО "Венбест" в течение 2018-2020 годов

Также аудиторы отмечают, что расходы на обслуживание охранно-пожарной сигнализации ежегодно растут на 60% при ежегодном сокращении сети отделений до 20%.

Кроме того, аудит отмечает, что уровень контроля за проведением дезинфекции помещений главного офиса банка поставщиком ООО "Олимп-безопасность-сервис" неэффективен. Более того привлечена компания, которая не имела никакого опыта и специалистов в предоставлении услуг дезинфекции, хотя такие компании на рынке присутствуют.

Согласно данным аудита, привлечения внешнего поставщика услуг для проведения дезинфекции помещений главного офиса является экономически нецелесообразным.

Учитывая недостатки, выявленные в ходе проверки, система контроля в процессах выбора поставщика услуг охраны, патрулирование, пожарной безопасности и дезинфекции помещений, согласование и заключение договоров, в том числе соблюдение утвержденных в банке тарифов, а также контроля за качеством предоставления услуг по оценке аудита является неэффективной и требует существенных изменений.

Также в результате аудита установлено, что в этот период службой безопасности заключались договора на физическую охрану по ценам в два-три раза превышающим тарифы, утвержденные правлением банка.

Также по данным РБК-Украина, руководитель направления "Внутренний аудит" Вадим Стеценко 20 ноября был уволен - вскоре после презентации аудита.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила активизировать дела, связанные с группой "Приват". В частности, она вошла в состав прокурорских групп в трех основных производствах.