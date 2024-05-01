UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі: у Повітряних силах відреагували

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вночі в Україні бачили сині спалахи в небі. У Повітряних силах заявили, що поки чекають на інформацію про цей інцидент.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил - ми обов’язково про це прокомунікуємо", - заявив він. 

Спалахи в небі

Вночі 1 травня жителі кількох областей України стали свідками дивного явища: в небі з'явився яскравий спалах. Відео, зняті очевидцями, швидко поширилися в мережі. На них видно, як невідомий об'єкт летить у небі, а потім різко спалахує синім світлом.

Природа цього явища наразі невідома. Деякі користувачі мережі припускають, що це був метеорит.

Тим часом, це не перший раз, коли в Україні спостерігають подібні явища.

Так, у 2023 році над Київською областю пролетів палаючий об'єкт, який згодом впав у лісі. Тоді на території Київщини зійшов на землю метеор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України