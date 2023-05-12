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Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: є влучання біля школи та в житловий сектор

Фото: окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 12 травня (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у п'ятницю, 12 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто ворог атакував ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді - влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці (селище в межах Краматорська, - ред.)", - розповів він.

За словами очільника регіону, є пошкодження, але без постраждалих.

Окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 12 травня (t.me/kramatorsk_rada)

Крім того, за даними Кириленка:

  • Вугледар: ворог завдав 2 ракетні удари, 1 удар дронами-камікадзе та здійснив 32 артобстріли;
  • Новоукраїнка: зруйновано 4 будинки;
  • Авдіївка:росіяни випустили три ракети;
  • обстріляли з артилерії Курахове;
  • у Лиманській громаді зруйновано будинок у Діброві, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного.

Нагадаємо, 11 травня російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок повністю зруйнований. Загинула жінка.

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Донецька область