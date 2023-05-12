Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: є влучання біля школи та в житловий сектор

"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді - влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці (селище в межах Краматорська, - ред.)", - розповів він.

За словами очільника регіону, є пошкодження, але без постраждалих.

Окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 12 травня (t.me/kramatorsk_rada)

Крім того, за даними Кириленка: