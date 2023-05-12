Вночі росіяни обстріляли Краматорськ: є влучання біля школи та в житловий сектор

Вночі у п'ятницю, 12 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Місто ворог атакував ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Серед ночі росіяни завдали удару по Краматорській громаді - влучили в район школи у Краматорську та в житловий сектор у Ясногірці (селище в межах Краматорська, - ред.)", - розповів він.
За словами очільника регіону, є пошкодження, але без постраждалих.
Окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області 12 травня (t.me/kramatorsk_rada)
Крім того, за даними Кириленка:
Нагадаємо, 11 травня російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок повністю зруйнований. Загинула жінка.
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