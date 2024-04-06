Вночі дощі, вдень тепло. Прогноз погоди в Україні на завтра

"Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних та південних областей невеликі, в Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі", - йдеться в повідомленні.

Але, за аними синоптиків, вдень в Україні без істотних опадів.

"Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 23°", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня (facebook.com/UkrHMC)