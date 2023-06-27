Внаслідок удару по Краматорську є жертви, понад 40 поранено

Росіяни прицільно обстріляли місце скупчення людей у Краматорську, внаслідок цього загинуло чотири особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що триває розбір завалів. за наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці.
Поліція Донецької області повідомляє, що за попередніми даними, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300.
"Одна ракета поцілила у кафе, де були відвідувачі. Будівля завалилася, наразі триває розбір завалів. Друга влучила у приватний сектор селища Біленьке", - додали у поліції.
Оновлена інформація щодо жертв
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Краматорську станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару.
"Також 25 людей отримали поранення. З них - одна дитина", - написав Єрмак.
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали три іноземці.
Інформація станом на 22:15
Національна поліція України повідомила, що вже відомо про 42 поранених осіб. Також поліція повідомила, що серед загиблих є дитина.
Кореспондент "Донбас реалії" з посиланням на представника поліції повідомив про четвертого загиблого.
Обстріл Краматорська
Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.
Глава області додав, що на місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим.
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