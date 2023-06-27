Внаслідок удару по Краматорську є жертви, понад 40 поранено

"Загинуло 2 особи. 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що триває розбір завалів. за наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці.

Поліція Донецької області повідомляє, що за попередніми даними, Росія вдарила по місту двома ракетами С-300.

"Одна ракета поцілила у кафе, де були відвідувачі. Будівля завалилася, наразі триває розбір завалів. Друга влучила у приватний сектор селища Біленьке", - додали у поліції.

Оновлена інформація щодо жертв

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у Краматорську станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару.

"Також 25 людей отримали поранення. З них - одна дитина", - написав Єрмак.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали три іноземці.

Інформація станом на 22:15

Національна поліція України повідомила, що вже відомо про 42 поранених осіб. Також поліція повідомила, що серед загиблих є дитина.

Кореспондент "Донбас реалії" з посиланням на представника поліції повідомив про четвертого загиблого.

Обстріл Краматорська

Російські військові сьогодні, 27 червня, завдали ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" в район закладу харчування, в ньому перебувало багато людей.

Глава області додав, що на місці події розгорнули оперативний штаб, всю необхідну допомогу надаватимуть пораненим.