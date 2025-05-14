Внаслідок ракетного удару по Сумах є загиблий, - МВА

Удар росіян по Сумах

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу російського удару балістикою. Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Пізніше в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

Водночас у Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок атаки є постраждалі. Точної їхньої кількості не розкривали.

До слова, 6 травня окупанти атакували балістичною ракетою передмістя Сум. Через удар загинули три людини, серед яких дитина. Поранення дістали ще вісім осіб, серед них четверо дітей.

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