Внаслідок підриву Каховської ГЕС течією несе боєприпаси та міни окупантів

Течією в море та до берегів несе російські боєприпаси та міни з складів окупантів, які розташовувались на лівобережжі Херсонської області.

Зазначається, що російські війська вибудовували на лівому березі декілька смуг оборони, в тому числі мінно-вибухові загородження.

"В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило, перебували їхні польові склади боєпостачання. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку", - розповіла Гуменюк.

У ДСНС нагади українцям як потрібно діяти, якщо бачать небезпечний предмет:

не підходити до нього;

не чіпати його;

зателефонувати 101.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, росіяни умисно підірвали Каховську ГЕС. Після підриву росіянами дамби Херсонську область почало затоплювати. Деякі населені пункти повністю опинилися під водою.

Огранізація Об'єднаних Націй заявила, що росіяни не впускають їхніх представників на лівий берег Херсонської області та не дають допомогти постраждалим.