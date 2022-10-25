Внаслідок обстрілів ТЕС ДТЕК загинули 3 працівника компанії, 7 були поранені

"На жаль, не лише руйнування були наслідками цих обстрілів. У нас з кінця вересня і до сьогоднішнього дня троє загиблих, семеро поранених працівників. Це найбільша втрата - люди які загинули та постраждали", - сказав він.

Сахарук додав, що російські енергетики консультують військових стосовно вибору цілей та підказують їм, як саме потрібно знищувати енергетичну інфраструктуру України.

Через терористичні ракетні удари Росії декілька ТЕС ДТЕК зазнали настільки серйозних руйнувань, що змушені були зупинити роботу.

Нагадаємо, 10-22 жовтня Росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі.

Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.