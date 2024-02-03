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Внаслідок боргів за світло "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти, - нардеп

Субота 03 лютого 2024 14:34
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Внаслідок боргів за світло "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти, - нардеп Фото: "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти через борги населення (Выталый Носач, РБК-Украъна)
Автор: Олександр Мороз

Борги населення за спожиту електроенергію призводять до того, що державні енергокомпанії "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

"Всі компанії постачають електроенергію двох державних компаній: "Енергоатом" і "Укргідроенерго" - от саме ці дві компанії, згідно з постановою уряду, продають свою електроенергію атомну і гідро для потреб населення, за регульованою, відносно низькою ціною", - сказав він.

Нардеп наголосив, що коли населення не сплачує за спожиту електроенергію ці гроші не потрапляють до того, хто її виробив. Так само вони не потрапляють до державної компанії "Укренерго", яка транспортує цю електроенергію.

Він також додав, що не зовсім коректно використовувати термін "відключення споживачів".

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідне для встановлення справедливості між споживачами.

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