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Внаслідок авіаудару РФ по місту Часів Яр загинула людина

Фото: Внаслідок авіаудару РФ по місту Часів Яр загинула людина (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 26 листопада, російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи - один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться роботи з розчищення завалів. Встановлюється кількість потерпілих осіб та масштаби руйнувань.

Розслідування розпочалось за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у вівторок, 22 листопада, російські військові обстріляли Торецьк та Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого поранення отримали чотири особи.

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