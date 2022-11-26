Внаслідок авіаудару РФ по місту Часів Яр загинула людина

У суботу, 26 листопада, російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи - один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться роботи з розчищення завалів. Встановлюється кількість потерпілих осіб та масштаби руйнувань.
Розслідування розпочалось за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у вівторок, 22 листопада, російські військові обстріляли Торецьк та Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів є поранені цивільні.
Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого поранення отримали чотири особи.
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